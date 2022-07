TJD-PA condena Paysandu a pagar multa por 'apagão' na final do Parazão, contra o Remo; entenda

O incidente ocorrido durante a segunda partida da final do Campeonato Paraense deve render ao Paysandu uma multa no valor de R$ 15 mil, definida pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) após julgamento de recurso nesta segunda-feira (4). A partida foi vencida pelos bicolores, mas quem levou o título paraense foi o Clube do Remo, que teve a comemoração do título abafada com um inesperado 'apagão' nos refletores da Curuzu.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A decisão da corte desportiva estadual também contempla o zagueiro Marcão, punido com dois jogos de suspensão pelos incidentes ocorridos no clássico Rei da Amazônia pelo Campeonato Paraense. Inicialmente, o Paysandu foi condenado a pagar multa de R$ 30 mil pelo apagão, um mando de campo e R$ 10 mil pelo arremesso de objetos no gramado.

Os incidentes ocorreram no dia 6 de abril, quando Remo e Paysandu se enfrentaram pela segunda vez, na final do certame estadual. O primeiro jogo foi vencido pelos azulinos pelo placar de 3 a 0, no Baenão. No segundo confronto, realizado na Curuzu, o Paysandu venceu por 3 a 1 e acabou perdendo o título no placar agregado.

SAIBA MAIS

Assim, os azulinos puderam comemorar a conquista em pleno estádio do maior rival, mas no momento em que o time receberia o troféu, as luzes do estádio foram apagadas, deixando a delegação remista e os dirigentes da FPF às escuras. Em seu despacho, o TJD definiu a seguinte questão.

“Por unanimidade, fica o Recurso do Remo rejeitado. Por unanimidade, aplica-se a pena de suspensão de 02 partidas, com automática, ao atleta da equipe do Paysandu, Marcos Wilson da Silva. Por maioria, fica a equipe do Paysandu absolvido da pena pelos arremessos de objetos. Por maioria, mantém-se a Decisão da 3° Comissão, com redução no valor da pena pecuniária para R$ 15 mil, quanto ao apagão”.