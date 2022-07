Zagueiro do Paysandu sobre jogo no sábado: 'Antes de ir para a balada, passa lá na Curuzu'

De acordo com as projeções matemáticas desta Série C, a média de pontos para que um time avance à próxima fase está na casa dos 30 pontos. Atualmente, o Paysandu tem 23 e é o vice-líder, ou seja, está há duas vitórias e um empate, restando ainda cinco rodadas. Neste sábado, os bicolores podem dar um passo importante neste processo, diante do Confiança, a partir das 19 horas, na Curuzu.

Ainda conforme as projeções, o Paysandu tem, no momento, 94.2 % de chance de classificação, atrás apenas do líder, o Mirassol. Na avaliação do zagueiro e capitão do time, mesmo jogando contra o adversário que está em desvantagem na tabela, a partida deste final de semana deve ser uma das mais complicadas.

"Nós temos que focar 100%, porque não tem jogo fácil. O pessoal que está lá embaixo quer sair de lá, como foi o jogo do Brasil de Pelotas. Era um jogo controlado até um certo momento e acabamos tomando um gol no finalzinho, que decretou o empate. Não tem jogo fácil, e mesmo em casa vai ser muito difícil", ressalta Genílson, em entrevista ao vídeocast Último Lance, do Portal OLiberal.com.

O empate contra o Brasil de Pelotas se deu numa condição favorável ao Paysandu, que vencia até os 37 do segundo tempo, criava mais jogadas e as melhores chances de gol, mas acabou sofrendo a 'lei do retorno', em cobrança de falta de Marcelinho, que desviou na barreira e enganou o arqueiro bicolor, tirando dois pontos preciosos que os deixariam mais folgados na reta final.

Depois disso os bicolores conseguiram o empate contra o Remo e atravessam novamente a Almirante Barroso para enfrentar o Confiança, que vem na 16ª posição, com 14 pontos. Para o duelo deste sábado, o capitão bicolor já convocou a torcida, com direito a anúncio de preços especiais para a Fiel Bicolor.

"Por sorte contamos com o apoio da nossa torcida, arrepia muito ver o estádio lotado. É o nosso 12º jogador. E para jogo fiquei sabendo que vai ter promoção nos ingressos. Jogo sábado, ingressos a R$ 30 reais. Antes de ir para a balada, passa lá na Curuzu", brinca o zagueiro.