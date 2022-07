Chances de classificação do Paysandu na Série C aumentam após empate com o Remo, aponta site

O empate diante do Remo, no estádio do Baenão, em Belém, manteve o Paysandu com elevadas chances de classificação à próxima fase da Série C. Pelo menos é o que aponta o levantamento feito pelo site Chance de Gol. De acordo com o estudo, o Bicola tem mais de 94% de probabilidade de alcançar a próxima etapa da Terceirona.

Outro ponto positivo foi a queda das chances de rebaixamento do Paysandu na Série C. Com o ponto conquistado, o Papão tem quase 0% de probabilidade de ser rebaixado à Série D neste ano.

No momento, o Paysandu está na vice-liderança da Série C, com 23 pontos conquistados em 13 partidas. O clube bicolor está quatro pontos à frente do Ypiranga-RS, primeiro time fora do G-8 e nove na dianteira do Confiança-CE, equipe mais próxima da zona de rebaixamento.

Probabilidades de classificação e queda

Para calcular as chances das equipes na Série C, o Chance de Gol estipulou uma meta de pontos que deve ser alcançada para que os clubes se classifiquem à próxima fase ou se mantenham na competição do ano que vem. De acordo com o site, a equipe que somar 29 pontos tem 80% de probabilidade de se classificar ao quadrangular de acesso da Terceirona. Já o clube que tiver 21 pontos tem a mesma chance de se manter no torneio do ano que vem.

Na próxima rodada da Série C, a equipe bicolor terá pela frente o Confiança. A partida ocorre às 19h do sábado (9), no estádio da Curuzu, em Belém, e terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.