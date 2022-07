Capitão do Paysandu, parceiro de zaga... Confira a entrevista com Genílson; vídeo

Há 11 rodadas, a defesa do Paysandu vem sofrendo gols na Série C do Brasileirão. Após o Re-Pa 766, o Papão chegou a essa marca, com 13 gols tomados em 13 jogos na Terceirona. Os números evidenciam a dificuldade para que o técnico bicolor, Márcio Fernandes, em encontrar um parceiro para o zagueiro e capitão Genílson, titular absoluto.

Em entrevista ao programa Último Lance, o defensor abordou os problemas dos companheiro de zaga - Lucas Costa, Bruno Leonardo e Marcão - em conquistar a segunda vaga na zaga:

"Não tem parceiro certo que vai casar bem comigo, ou se dar bem. Acho que os atletas que ali estão tem suas características, o Marcão tem a bola aérea, o Lucas Costa tem um bom passe, o Bruno [Leonardo] tem sua característica. Pode vir um jogador de nome, que pode não encaixar. É mais uma situação de jogo", avaliou Genílson.

Após um início sem convencer pelo Paysandu, Genílson conseguiu se firmar no time titular. Na atual temporada, o defensor já fez 26 jogos pelo Bicola e marcou três gols. No caminho, o jogador também se tornou o capitão da equipe - após a lesão do meia Ricardinho.

Genílson explicou o processo que o levou a usar a braçadeira de capitão do Paysandu: "A gente sempre tinha um grupo de líderes, nos reunimos no início da temporada para puxar a turma mais nova. Eu era um dos líderes junto do Toscano, do Thiago, do Elias, e com essa lesão do Ricardinho, acabei assumindo. Tinha o Bileu também", lembrou.

O Paysandu de Genílson volta a campo no próximo sábado (9), às 19h, no Estádio da Curuzu, contra o Confiança. A partida tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.