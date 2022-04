Presidente do Paysandu ironiza 'apagão' na Curuzu: 'Passaram anos sem iluminação'

A final do Campeonato Paraense vencida pelo Clube do Remo, em cima do Paysandu, ainda ecoa nos bastidores do futebol paraense. O título estadual ficou com os azulinos, após derrota por 3 a 1, na Curuzu, deixando o time em vantagem no placar agregado, vencido por 4 a 3.

Os azulinos ergueram a taça no gramado do estádio, onde foi montado um palco para entrega das medalhas e da taça Estrela do Norte, que simboliza o Parazão. No entanto, logo após o disparo dos artefatos pirotécnicos, um apagão tomou conta do estádio. Nessa altura, apenas representantes do maior rival e da FPF estavam presentes.

VEJA MAIS

O incidente não passou batido e o Paysandu disse que não ia se manifestar. No entanto, na tarde desta quinta-feira, o presidente bicolor, Maurício Ettinger, lamentou a perda do título e aproveitou para 'cutucar' o rival, relembrando dos anos em que o Remo esteve sem refletores no estádio Evandro Almeida.

Uns dias antes, o presidente citou a condição dos gramados do estado e agradeceu publicamente a presidente da Federação Paraense de Futebol, Graciete Maués, pela intervenção do estádio Navegantão, em Tucuruí, onde o Paysandu faria o jogo da terceira rodada da primeira fase, contra o Independente.