Pai de Yago Pikachu desconhece interesse de futebol japonês no atleta; saiba mais

A notícia sobre uma possível transferência do lateral-direito Yago Pikachu pegou os fãs do atleta de surpresa. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, do portal Yahoo Esportes, existiriam negociações avançadas entre o atleta e o Shimizu S-Pulse, do Japão, que inclusive estaria disposto a pagar a multa rescisória de R$ 5,3 milhões ao Fortaleza, detentor os direitos federativos do lateral artilheiro.

Hoje, a carreira de Yago Pikachu é gerenciada pela Yp2sport em parceria com a Gol Brasil, sendo a primeira representada pelo pai do atleta, Carlos Lisboa, e o próprio, em conversa com a reportagem do Núcleo de Esportes de OLiberal.com, disse desconhecer o interesse de qualquer clube do exterior.

"Até o momento não temos conhecimento. Estão rolando algumas especulações, mas não tem nada concreto nisso. Na realidade, nem sei porque está saindo isso, porque não temos contato com ninguém do Japão. Até agora não chegou nada para mim ou para o Yago", explica.

Segundo ele, Yago Píkachu tem contrato com o Fortaleza até o final de 2023 e segue trabalhando firme no Leão do Pici, onde se destaca como o principal jogador do elenco, com 17 gols e oito assistências em 41 jogos. O interesse do futebol japonês, caso seja real, pode ser graças ao técnico do time, Zé Ricardo, que trabalhou com Yago em 2017 e 2018 no Vasco da Gama.

Ricardo pediu demissão do Gigante da Colina em junho deste ano, após receber proposta do Shimizu S-Pulse. As informações divulgadas dão conta de que, em caso de acerto, Yago poderia dobrar seus vencimentos, hoje na casa dos R$ 250 mil mensais.