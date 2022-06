Torcedores e jornalistas opinam sobre convocação de Yago Pikachu para a Copa do Mundo de 2022

O Paysandu iniciou uma "campanha" no Twitter para levar o lateral-direito Yago Pikachu, cria da base do clube bicolor, à Seleção Brasileira. O movimento, que começou na noite da última quarta (22), após a vitória do Fortaleza, equipe do jogador paraense, sobre o Ceará pela Copa do Brasil, parece ter recebido forte adesão dos torcedores.

Quem concorda com a presença do Pikachu na Seleção Brasileira é o advogado Thiago Veiga, que também é torcedor do Paysandu. Ele avalia que o jogador paraense merecia, ao menos, ser testado com a Amarelinha, dada a má fase dos demais laterais-direitos do Brasil.

"Acho que uma convocação dele seria justa. No atual cenário, em que os principais jogadores da função estão em fases ruins ou se recuperando de lesão, não vejo nenhum problema em dar uma oportunidade pra ele. Ele tem se destacado desde a época do Vasco e merece uma chance", disse.

Quem tem visão parecida é o universitário Luís Gustavo Imbeloni, que assim como Thiago é torcedor do Paysandu. Segundo ele, Pikachu é o melhor jogador da posição em atividade no Brasil. Ele, inclusive, citou o fato do atleta do Fortaleza ter sido escolhido para a seleção do Campeonato Brasileiro em 2021.

"Ele foi escolhido como lateral-direito, mas costuma jogar como ala, mais avançado. Isso não seria nenhum problema para o Tite, já que tanto o Daniel Alves e o Danilo, que estão sendo convocados, não tem jogado como laterais nos clubes há algum tempo. Por conta disso, acredito que o Pikachu possa ser adaptado para a função. Acho que não seria nenhum problema pra ele jogar a Copa do Catar na lateral-direita", argumentou.

Colunistas pedem cautela

Perfil de convocações de Tite pode deixar Pikachu mais distante da Seleção (Juan Mabromata/AFP)Ao contrário da animação dos torcedores bicolores, os colunistas de O Liberal preferem ser mais cautelosos quanto uma possível convocação de Pikachu para a Seleção. De acordo com o jornalista Pio Netto, o perfil de convocações recentes do técnico Tite tornam ainda mais difícil a possibilidade de Pikachu vestir a camisa da Amarelinha até a Copa do Mundo.

"Ele é um técnico refratário a grandes mudanças, gosta de trabalhar um determinado grupo e levar ele até o fim. Além do Pikachu, outros jogadores vivem no Brasil uma grande fase, mas que não devem ter oportunidades na Seleção. O principal exemplo é o Hulk, que talvez viva um dos melhores momentos da carreira no Atlético-MG. Agora, potencial e qualidade o Pikachu tem para estar num grupo de Seleção", disse.

Quem também avalia como remota a possibilidade de Pikachu ser convocado para o Brasil é o jornalista Carlos Ferreira. No entanto, na opinião do colunista, o que mais dificulta a presença do paraense na Seleção é a concorrência acirrada com os demais jogadores convocados por Tite.

"O Pikachu foi transformado em um jogador que atua em uma linha mais ofensiva, setor que tem concorrência grande na Seleção. Pesa contra ele a falta de rodagem internacional".

"A esta altura, o Tite não faz mais experiências. Ele está focado no ajuste da equipe para a Copa do Mundo. Não digo que a chance seja zero, mas é mínima. Digo isso sentindo muito, porque seria extremamente gratificante um paraense na Seleção", afirmou.

Vale ressaltar que o técnico da Seleção Brasileira, Tite, em nenhuma entrevista recente cogitou a convocação de Yago Pikachu para a equipe. Antes da Copa do Mundo do Catar, o Brasil será convocado apenas uma vez, para amistosos que serão disputados no mês de setembro.