Ex-Remo, jogador paraense de futsal é convocado para a Seleção Brasileira sub-20

O paraense Paulo Thiago Nunes Santos foi convocado para o sub-20 da Seleção Brasileira de Futsal. A chamada para o atleta ex-Remo, que atua como fix e ala, veio nesta quarta-feira (22), pelo técnico Marquinhos Xavier. O Brasil se prepara para os amistosos contra a Espanha, que ocorrem até o dia 30 de julho, em diferentes municípios de Santa Catarina.

Em entrevista ao O Liberal, o jogador comemorou a primeira convocação: "É inexplicável. De onde eu vim, quando saí e do jeito que as coisas vêm acontecendo na minha vida, não vou dizer que estava preparado. Eu não estava e ninguém nunca está preparado pra uma notícia dessas. É só a confirmação do trabalho duro, dos bons jogos e da disciplina profissional que venho tendo há um tempo. Sem dúvidas é a melhor notícia que já tive até então, estou muito feliz por representar o meu Estado e agora o Brasil inteiro", disse Paulo.

Revelado pela Esmac, Paulo Thiago está atualmente no Corinthians. Ano passado, pelo Timão, o paraense de 19 anos foi campeão paulista de base e foi o artilheiro do estadual, com 17 gols marcados. Paulo aproveitou também para agradecer o apoio que recebeu, especialmente da avô, a dona Raimunda, que sempre apoiou o jovem:

"Quero agradecer aqueles que acreditaram em mim e ainda acreditam. Minha família, meus amigos e em especial a mulher que sempre correu por mim: minha vó, ela é a pessoa que merece todo o agradecimento que eu posso dar", completou o atleta, que também defendeu as cores dos colégios Santa Madre e Teorema, em Belém.