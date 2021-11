Cria de Remo e Esmac conquista campeonato paulista de futsal

O paraense Paulo Thiago conquistou o Campeonato Paulista de Futsal, no último sábado (20), pelo Corinthians-SP, Ele ainda foi o artilheiro da competição com 17 gols marcados. O atleta, que atua como fixo e ala, foi ainda criança revelado pela Esmac. Em 2020 atuou pelo Remo, pelo qual conquistou o campeonato estadual sub-17. Paulo usou as redes sociais para agradecer a conquista do título.

“Papai do céu, obrigado por escutar minhas orações e por ter feito tudo do seu jeito, eu não estaria preparado se fosse de outra forma. Sou eu quem estou aqui, mais uma vez, para te agradecer por ter iluminado meu caminho, por ter colocado pessoas em minha vida que acreditam em mim, até mesmo mais do que eu. Obrigado por ter feito de mim o que sou hoje. Obrigado pelas dificuldades, pois até elas me fizeram bem e me fizeram chegar aqui. Gratidão”, escreveu.

Natural do município de Ananindeua, Paulo Thiago havia recebido proposta do Minas Tênis Club-MG e do seu time atual, Corinthians, após se destacar durante a competição da Taça Brasil, em Recife-PE.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)