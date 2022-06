Paysandu promove campanha na internet para convocação de Yago Pikachu à Seleção Brasileira; veja

O lateral-direito do Fortaleza Yago Pikachu está voando baixo na elite do futebol brasileiro. Depois de marcar os dois gols da vitória do Fortaleza sobre o Ceará, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, o atleta se aproximou da liderança do ranking de goleadores do Brasil, na temporada de 2022.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Os números do paraense impressionam. Em 39 jogos, Pikachu marcou 17 gols e prestou oito assistências. Ofensividade que o coloca na quarta posição da lista, atrás apenas de Germán Cano, do Fluminense, Hulk, do Atlético Mineiro e Raphael Veiga, do Palmeiras. Tamanha desenvoltura fez com que o Paysandu, clube de origem de Yago, iniciasse um 'Lobby' para ver a cria na Seleção Brasileira.

Veja:

A postagem no Twitter diz, "Bom dia, Sr Tite e @CBF_Futebol! A minha cria tá pronta, viu? Este perfil está 100% fechado com #PikachuNaSeleção!". Dezenas de comentários seguiram na sequência do assunto. Desde que chegou ao Fortaleza, Yago Pikachu tem sido um dos jogadores mais regulares do time, o que tem rendido a ele diversas menções à Seleção Brasileira, que disputa este ano a Copa do Mundo do Qatar.

SAIBA MAIS



Yago Pikachu tem 30 anos e chegou ao Fortaleza no ano passado, depois de cinco temporadas no Vasco da Gama e desde então disputou 88 partidas e marcou 29 gols, além de ter sido bi-campeão cearense e campeão da Copa do Nordeste.

ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2022

1º - Cano - Fluminense - 22 gols em 39 jogos

2º - Hulk - Atlético-MG - 21 gols em 27 jogos

3º - Raphael Veiga - Palmeiras - 18 gols em 31 jogos

4º - Calleri - São Paulo - 17 gols em 31 jogos

Gabigol - Flamengo - 17 gols em 33 jogos

Yago Pikachu - 17 gols em 39 jogos