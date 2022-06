Com dois de Pikachu, Fortaleza vence Ceará e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

Com uma ajuda paraense, o Fortaleza conquistou uma importante vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe venceu o maior rival, o Ceará, por 2 a 0, com dois gols do ex-Paysandu Yago Pikachu, na noite desta quarta-feira (22), na Arena Castelão. Com a vitória, o Leão Cearense pode perder por até um gol na volta, que avança para as quartas de final.

O jogo da volta ocorre no próximo dia 13 de julho, às 20h, no mesmo local. Em jogo, além da classificação está uma premiação de R$ 3,9 milhões. O Ceará, que não perdia há 12 jogos, terá que ganhar por três gols ou mais para avançar.