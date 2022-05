Libertadores: No Fortaleza, Yago Pikachu é eleito o 'craque da semana' pela Conmebol

O paraense Yago Pikachu, que defende as cores do Fortaleza-CE, foi eleito pela Conmebol o “craque da semana” na Copa Libertadores 2022. A informação foi publicada nas redes sociais da instituição que comanda o futebol Sul-Americano na tarde desta segunda-feira (23).

O jogador do Fortaleza deu uma assistência e marcou um gol na vitória do Leão pelo placar de 2 a 0, diante do Alianza Lima, clube do Peru, pela penúltima rodada da primeira fase da competição continental. O resultado positivo manteve o clube nordestino vivo na Libertadores e agora precisa apenas de um empate contra o Colo-Colo, no Chile, para assegurar uma classificação inédita para o Tricolor do Pici, em sua primeira participação Liberta.

Nesta mesma semana, Yago Pikachu entrou na seleção da rodada da Libertadores ao lado de dos também brasileiros Everton Ribeiro, do Flamengo e Hulk, do Atlético-MG. Cria da base do Paysandu, Pikachu vive um bom momento e já igualou a marca de 2021, quando marcou 12 gols, oito assistências em 50 jogos, porém, esses números foram igualados nesta temporada com 20 jogos a menos.

Somando as passagens pelo Paysandu de 2012 a 2015, Vasco da Gama-RJ de 2016 a 2020 e as duas últimas temporadas pelo Fortaleza, Yago Pikachu já marcou 125 gols. Com a camisa do Leão ganhou confiança, recebeu o carinho do torcedor e os gols e assistências se transformaram em títulos, como o bicampeonato cearense, além da conquista da Copa do Nordeste. Nesta temporada, o ala-direita e que também joga de meia, participou diretamente de mais de 37% dos gols do Fortaleza, além de ser o artilheiro da equipe.