Pikachu iguala números de 2021 com a camisa do Fortaleza e tem noite mágica na Libertadores

O paraense Yago Pikachu teve uma noite mágica na Copa Libertadores. O jogador que defende as cores do Fortaleza-CE, foi peça fundamental na vitória do clube cearense diante do Alianza Lima, no Peru, pelo placar de 2 a 0, pela penúltima rodada do grupo F da competição continental.

Natural de Belém, Pikachu já igualou os números do ano passado pelo Leão do Pici. Nesta temporada, o jogador fez 29 partidas e foi efetivo em 20 gols do Fortaleza, marcando 12 vezes e dando oito assistências. Em 2021 Pikachu obteve os mesmos números, porém, com 59 jogos. Contra o Alianza Lima, o jogador deu passe para o primeiro gol marcado por Moisés e no segundo tempo ele recebeu cruzamento da direita e escorou para o gol. Yago Pikachu também foi escolhido o melhor atleta da partida e recebeu um troféu do patrocinador da competição.

A vitória diante da equipe peruana recolocou o Fortaleza na luta por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Atualmente o clube cearense é o terceiro do grupo, atrás de River Plate, da Argentina, e do Colo-Colo, do Chile. A última partida do Leão do Pici na primeira fase da Libertadores será contra o Colo-Colo, fora de casa, na próxima quarta-feira (25), às 19h.

Antes de vestir a camisa do Fortaleza, Yago Pikachu defendeu o Paysandu em 2013 jogos, marcou 62 gols e foi campeão do Parazão em 2013, além de ter conquistado o acesso para a Série B nas temporadas de 2012 e também 2014. Em 2016 Yago Pikachu foi para o Vasco, conquistou o título carioca de 2016, mas saiu após o rebaixamento para a Série B em 2020. Com a camisa do Fortaleza, o jogador conquistou os estaduais de 2021 e 202, além da Copa do Nordeste.