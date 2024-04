Independiente Medellín x Defensa y Justicia: onde assistir o jogo de hoje (25/04) pela Sul-Americana

Independiente Medellín x Defensa y Justicia disputam nesta quinta-feira (25/04) a 3° rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será realizado às 23h (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente Medellín x Defensa y Justicia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Independiente Medellín estreou com uma derrota de 2 a 0 para Always Ready, que foi seguida por uma vitória de 4 a 2 sobre César Vallejo.

Já Defensa y Justicia iniciou com uma vitória de 1 a 0 sobre César Vallejo. Depois, o time empatou com Always Ready por 1 a 1.

Independiente Medellín x Defensa y Justicia: prováveis escalações

Independiente Medellín: Yimy Gómez; Leyser Chaverra, Malcom Palacios, José Ortiz, Jimer Fory; Jaime Alvarado, Pablo Lima, Anderson Plata, Diego Moreno, Jhon Vásquez; Brayan León. Técnico: Alfredo Arias.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Nicolás Tripicchio, Esteban Burgos, Santiago Ramos, Darío Cáceres; Julián López, Alexis Soto; Gabriel Alanís, Rodrigo Bogarín, Luciano Herrera; Leandro Godoy (Nicolás Fernández). Técnico: Julio Vaccari.

FICHA TÉCNICA

Independiente Medellín x Defensa y Justicia

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia

Data/Horário: 25 de abril de 2024, 23h