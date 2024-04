Barcelona SC x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/04) pela Libertadores

Barcelona de Guayaquil x São Paulo disputam nesta quinta-feira (25/04) a 3° rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo tem início às 21h (horário de Brasília), no Estádio Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona SC x São Paulo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Barcelona de Guayaquil estreou com um empate de 1 a 1 com Cobresal, que foi seguido de outro empate de 2 a 2 com Talleres.

Já São Paulo iniciou com uma derrota de 2 a 1 para Talleres. Na segunda rodada, o time venceu Cobresal por 2 a 0.

Barcelona SC x São Paulo: prováveis escalações

Barcelona SC: Burrai; Mathias Suarez (William Vargas), Nicolás Ramírez, Lucas Sosa e Aníbal Chalá; Leonai Souza e Trindade, Brian Oyola, Damián Díaz e Joao Rojas; Allen Obando (Francisco Fydriszewski). Técnico: Germán Corengía.

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo; Luciano , André Silva e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Barcelona de Guayaquil x São Paulo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador

Data/Horário: 25 de abril de 2024, 21h