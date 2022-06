Técnico da Seleção Brasileira, Tite revela que já recebeu propostas de Real Madrid, PSG e Sporting

Em entrevista ao jornal inglês "The Guardian", o técnico da Seleção Brasileira, Tite, informou que já recebeu proposta para treinar o Real Madrid. De acordo com o gaúcho, o contato da equipe espanhola ocorreu pouco antes da Copa de 2018. Apesar disso, Tite disse que recusou qualquer proposta, pois gostaria de dedicar seu tempo à Seleção.

"Na Copa do Mundo (pouco antes), eles (Real Madrid) disseram que queriam conversar e eu disse "não, não vou falar, não chegue perto". Quero estar em paz comigo e com o meu trabalho. Estou dando o meu melhor. Quando você faz algo em paralelo, isso não está sendo feito ao máximo. Eu não posso fazer isso. Recebi ofertas (antes da Copa 2018) do Real Madrid, PSG e Sporting. Mas eu não queria isso. Eu quero ganhar a Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, vou decidir meu futuro", disse Tite ao The Guardian.

Na entrevista, o técnico afirmou que não pretende voltar a treinar um time do Brasil após o Mundial do Catar. Segundo ele, novas propostas devem aparecer de acordo com o desempenho da Seleção na Copa.

"Se você ganhar a Copa do Mundo, terá um mercado aberto. Você pode escolher. Não vou mentir: minha ideia definitivamente não é trabalhar no Brasil. Quero passar um ano com minha família, tirar um ano sabático, estudar, não ter responsabilidade porque a responsabilidade é muito grande. Se algo vem de fora, vai acontecer. Agora tenho a responsabilidade e a alegria de ser o técnico da Seleção. Não vou nem falar com ninguém", garantiu o treinador.