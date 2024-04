Fortaleza goleia Boca Juniors pela Sul-Americana com dois gols de Yago Pikachu

Nesta quinta-feira, 25, o Fortaleza escreveu um capítulo memorável em sua jornada pela Copa Sul-Americana. O Leão do Pici enfrentou o Boca Juniors em uma batalha épica no Castelão. Diante de uma apresentação absurda, o Tricolor do Pici goleou a equipe argentina por 4 a 2, com direito a dois gols de Yago Pikachu. A equipe lidera o grupo D da competição com nove pontos, cinco a mais que o segundo colocado, o próprio Boca. Seguem na classificação Sportivo Trinidense e Nacional Potosí.

O confronto entre o vice-campeão da Libertadores e o vice-campeão da Sul-Americana teve gol e emoção, do jeito que o torcedor gosta. O Boca Juniors, visando priorizar a Copa da Liga, entrou em campo com uma equipe mista, proporcionando um embate equilibrado.

A rede balançou logo aos quatro minutos de jogo, com Lucero finalizando com precisão diante do goleiro Romero. O Boca conseguiu igualar o placar ainda no primeiro tempo, com Merentiel aproveitando um cruzamento na pequena área. Apesar dos gols e da movimentação intensa, o Fortaleza não teve um início dominante.

Entretanto, a situação mudou drasticamente na segunda etapa. O Leão do Pici foi avassalador e marcou três gols em apenas 12 minutos. Mais uma vez com Lucero, desta vez pelo alto, seguido por dois gols de Yago Pikachu. O Boca descontou nos minutos finais com Zenón, mas a vitória contundente do Fortaleza já estava garantida.