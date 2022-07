Ex-Paysandu, Yago Pikachu deve trocar Fortaleza por time japonês

Novos ares para o paraense Yago Pikachu! Mais de um ano após ser contratado pelo Fortaleza, o ex-Paysandu e ex-Vasco da Gama deve trocar o time cearense pelo Shimizu S-Pulse, do Japão.

O clube japonês, comandado pelo treinador carioca Zé Ricardo, que também já passou pelo Vasco, comunicou aos dirigentes do Leão do Pici que está disposto a depositar a multa rescisória de R$ 5,3 milhões para levar Pikachu. De acordo com o Yahoo Esportes, as conversas estão avançadas.

Com a oportunidade, Yago teria a oportunidade de mais do que dobrar seus vencimentos, que hoje giram na casa dos R$ 250 mil mensais.

Em boa fase no Fortaleza, Pikachu é considerado o melhor jogador entre os comandados por Vojvoda. Na temporada, são 17 gols e oito assistências em 41 jogos. Ele está a três gols de alcançar seu ano com mais gols na carreira.