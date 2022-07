Com dois zagueiros lesionados, Paysandu poderá ter estreia na defesa diante do Confiança

O Paysandu tem problemas no setor defensivo para os próximos jogos. O elenco alviceleste possui duas baixas na zaga, uma é o zagueiro Marcão e a outra o defensor Lucas Costa, que deixou o clássico Re-Pa no segundo tempo sentindo fortes dores no joelho esquerdo.

Márcio Fernandes, técnico bicolor, falou que a situação do zagueiro Lucas Costa é preocupante e descarta a utilização do jogador para a próxima partida contra o Confiança-SE, no sábado (9), na Curuzu, pela 14ª rodada da Série C. Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo e pode desfalcar o Paysandu por mais jogos. Outro atleta que pode não poderá jogar é o zagueiro Marcão, conforme apuração da equipe de O Liberal, ele está sem treinar há um certo tempo, realiza tratamento médico no clube e existe a suspeita de hérnia de disco.

“O Lucão (zagueiro Lucas Costa) me preocupa um pouco, saiu do jogo em um lance ruim para ele, vamos analisar os exames, para saber como vai se apresentar, para ter uma noção. Perdemos o Marcão, perdemos o Lucão para a próxima partida com certeza, agora é esperar que ele tenha condições para os próximos jogos”, disse o técnico Márcio Fernandes.

Opções

Sem Lucas Costa e Marcão, o Paysandu possui a opção de Bruno Leonardo ao lado de Genílson. Porém, Bruno Leonardo é bastante questionado pelo torcedor alviceleste. Outra opção do técnico Márcio Fernandes é Franklin Douglas, zagueiro maranhense, de 25 anos, que foi destaque do Tapajós no Parazão deste ano. Douglas ainda não estreou pelo Papão, mas jogou contra o Fortaleza-CE, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Lucas Marreiros

Outra opção é o garoto da base, Lucas Marreiros, filho do ex-jogador Rodrigo Broa. Lucas, de 19 anos, teve passagem pela base do Remo e assinou seu primeiro contrato profissional como jogador pelo Paysandu. Até o momento ele jogou apenas pela base, incluindo o Brasileiro de Aspirantes.