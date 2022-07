Com Cartolouco, vídeo de dirigentes do Paysandu comemorando gol dentro do Baenão viraliza; vídeo

O clássico Re-Pa do último domingo viralizou nas redes. Em um vídeo gravado pela equipe do digital influencer, Cartolouco, que esteve em Belém acompanhando o clássico no Baenão, gravou as reações de torcedores do Remo e de dirigentes e staff do Paysandu, no momento do gol de empate do Papão, marcado pelo meia José Aldo.

A comemoração dos dirigentes do Paysandu no Baenão, viralizou nas redes. Várias pessoas compartilharam o vídeo nas redes sociais. A partida entre Remo x Paysandu, pela 13ª rodada do Brasileirão, terminou empatada em 2 a 2.

