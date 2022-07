Remo viaja com atacante Brenner e sem Erick Flores, cortado por opção do técnico Gerson Gusmão

O Remo desembarcou nesta sexta-feira (8), na cidade de Fortaleza (CE), onde encara o Atlético-CE, no próximo domingo (10), no Estádio Presidente Vargas, às 19h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Leão Azul saiu de Belém e na delegação estava o atacante Brenner, artilheiro da equipe na temporada 2022 e sem o meia Erick Flores.

A equipe de O Liberal apurou com fontes que o atacante viajou com a equipe e que poderá atuar de 20 a 30 minutos, já que está retornando de contusão na coxa direita, que o deixou de fora do jogo contra o Figueirense-SC e o clássico diante do Paysandu, no Baenão, no último domingo. Brenner será uma das opções do técnico Gerson Gusmão, que deve entrar com o Vanilson como centroavante titular.

Quem está de fora do jogo do final de semana é o meia Erick Flores. O jogador foi titular no não foi relacionado para a partida por questões técnicas e ficou na capital paraense. Erick Flores foi titular no time azulino no clássico diante do Paysandu. Os meias Albano e Anderson Paraíba seguiram com a delegação e um deles pode pintar no time que irá iniciar a partida contra o Atlético-CE.

O elenco remista ainda vai trabalhar n atarde desta sexta-feira (8) e também no sábado (9), véspera da partida contra o Atlético-CE. Os treinos da equipe azulina serão realizados no Centro de Treinamento do Fortaleza.

O Remo é o 11º colocado na classificação da Série C com 18 pontos. O Leão está fora da zona de classificação e para entrar no G8 precisa derrotar o Atlético-CE, atual lanterna da competição e com mais de 98% de chances de rebaixamento, segundo o site “Chance de Gol”. Águia x Leão Azul se enfrentam no domingo (10), às 19h, no Estádio PV, em Fortaleza (CE) e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.