Com mais de 98% de chances de rebaixamento, Atlético-CE encara jogo contra o Remo como uma final

O Remo enfrenta o Atlético-CE no Estádio presidente Vargas, em Fortaleza, no próximo domingo (10), às 19h. O clube cearense ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C com 10 pontos conquistados e está com a “água no pescoço”, a equipe precisa vencer suas partidas para escapar do temido rebaixamento. O jogo diante do Remo é encarado como uma final pelos jogadores da Águia.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O experiente lateral direito Ceará, de 34 anos, participou de 10 partidas do Atlético-CE nesta Série C. O jogador quer mais concentração da equipe diante dos azulinos, que tentam entrar no G8 da competição.

“Temos seis jogos e precisamos estar concentrados e vivenciar cada jogo como uma decisão, só assim para pontuarmos e deixarmos esta situação incomoda. O Remo é uma grande equipe, mas temos que buscar fazer um grande jogo e conseguir os três pontos”, disse em entrevista ao site “Futebol Interior”.

VEJA MAIS

De acordo com o site de estatística “Chance de Gol”, o Atlético-CE possui mais de 98% de chances de ser rebaixado para a Série D. O clube está na sua primeira participação da história da Série C. Além do Remo, o clube cearense terá pela frente ainda as equipes do Brasil de Pelotas-RS, concorrente direto para fugir da zona de rebaixamento, Manaus-AM, a Aparecidense-GO, Botafogo-SP e o Confiança-SE.

Atlético-CE x Remo é um confronto inédito, as equipes jamais se enfrentaram e possuem objetivos diferentes no Brasileiro da Série C.