Remo: Pimpão reafirma críticas a projeto de lei e minimiza polêmica com torcida; vídeo

O atacante do Remo Rodrigo Pimpão, que se envolveu em uma polêmica nas redes sociais, se manifestou sobre o assunto. Na última quarta-feira (6), o clube azulino manifestou apoio ao Projeto de Lei 1.153/2019, que visaria a modernização da Lei Pelé. Porém, Pimpão, junto a outros atletas, reagiram negativamente, afirmando que 'não podem criar uma lei contra nós atletas'.

Após responder às críticas de torcedores do clube, Pimpão apagou os comentários e gravou um vídeo nos stories do Instagram pessoal. O jogador se manifestou sobre o tema e reafirmou as críticas à lei. Além disso, Rodrigo Pimpão também apontou que, apesar das críticas, a lei tem vários pontos importantes. E que, na visão do atleta, apenas a parte voltada para o futebol precisaria ser revisada:

Vale lembrar, uma fonte interna do clube contou ao O Liberal que o clube não deve punir o jogador. Isso porque o posicionamento de Rodrigo Pimpão se encaixa no conceito de liberdade de expressão, e é livre para manifestar seu posicionamento sobre o tema.