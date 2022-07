Remo manifesta apoio a projeto que muda Lei Pelé e Pimpão critica postura: 'é contra os atletas'

O Remo manifestou nas redes sociais apoio ao Projeto de Lei 1.153/2019, que está em pauta nesta quarta-feira (6) na Câmara dos Deputados, em Brasília. De acordo com o Leão Azul, a proposta visa a modernização da Lei Pelé, código que rege o futebol no Brasil. Apesar disso, o post reagiu negativamente entre alguns jogadores do clube, entre eles o atacante Rodrigo Pimpão.

Na postagem azulina no Instagram, Pimpão manifestou descontentamento com o projeto. De acordo com o jogador, a nova lei será "contra os atletas". Veja:

Pimpão critica postura do Remo diante do Projeto de Lei 1.153/2019 (Divulgação/ Redes Sociais.)

Em seguida, o jogador foi repreendido por alguns torcedores do clube pelo mau rendimento dentro de campo. Alguns comentários chegaram a pedir a rescisão do contrato do atleta. Apesar disso, Pimpão retrucou as críticas:

Torcedores e Pimpão brigam nas redes sociais (Divulgação/ Instagram)

Entenda a lei

O projeto em questão revisa a Lei Pelé em alguns pontos relacionados à estrutura dos clubes, mas também em direitos trabalhistas de atletas. A proposta na Câmara dos Deputados tem como relator o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), que foi marcado nas postagens dos atletas. Segundo a postagem do Remo, o projeto não retira nenhum direito trabalhista.