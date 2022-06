Com Leandro Carvalho, Remo pode recriar ataque do Botafogo-RJ campeão em 2018; entenda

O atacante Leandro Carvalho chegou em Belém nesta quarta-feira (15) para assinar como novo reforço do Remo para a temporada 2022. Entre os demais jogadores do elenco azulino, Leandro conhece bem dois: Brenner e Rodrigo Pimpão. Com eles, o atleta ex-Paysandu poderá reeditar o trio de ataque do Botafogo, que venceu o Campeonato Carioca e disputou a Copa Sul-Americana.

Leandro Carvalho tem duas passagens pelo Botafogo: uma em 2018 e outra em 2019. Na primeira, o atacante teve a oportunidade de jogar com Brenner e Pimpão. Enquanto o atacante paraense havia acabado de chegar ao Fogão, os outros dois já estavam na equipe desde a temporada anterior, quando o clube carioca disputou a Libertadores.

Em 2018, Leandro fez apenas quatro jogos com a camisa do Botafogo, mas todas as partidas foram importantes para o time na temporada. Na primeira fase do Cariocão, o atacante enfrentou Fluminense e Flamengo. Além disso, disputou partidas pelo Audax Italiano-CHI, pela Copa Sul-Americana, e o Palmeiras, na estreia do Brasileirão.

O mais interessante é que em todas essas partidas Leandro atuou junto com Brenner em Pimpão. Os três nunca começaram uma partida lado a lado como titulares, mas sempre se encontravam durante o jogo após as substituições.

Apesar do pouco tempo de Botafogo, Leandro, Brenner e Pimpão conquistaram um título juntos: o Cariocão de 2018. Na final, o Fogão venceu o Vasco na disputa de pênaltis e conquistou o 21ª caneco estadual.

A estreia pelo Remo ainda deve demorar mais um pouco. Leandro ainda não foi formalmente anunciado pelo Leão e falta ser regularizado pela equipe azulina. Fontes do Núcleo de Esporte de O Liberal dizem que o clube corre contra o tempo para inscrever o jogador antes do final de semana, pra que ele possa estrear no domingo (19), contra o Altos-PI, pela 11ª rodada do Brasileirão da Série C.