No Remo, Leandro Carvalho fala do extracampo e da não ida ao Paysandu: 'Falta de vontade do clube'

O atacante Leandro Carvalho já desembarcou em Belém e falou com exclusividade a OLiberal.com, sobre esse novo momento na carreira. O jogador de 27 anos, é natural de Belém, retorna à capital paraense, mas agora para vestir outra tonalidade de azul, o azul marinho, do Remo, maior rival do Paysandu, clube que defendeu por anos. Colecionador de polêmicas por onde passou, Leandro Carvalho falou do extracampo e de como isso é encarado por ele.

“O caso extracampo tive muito aqui. Aprendi muito, tive passagens por clubes no Brasil que me ensinaram várias coisas. Isso já está no passado e hoje não cometo mais esses erros. A gente é jovem, mora na cidade, joga num clube e muitas vezes acaba se deslumbrando. Agora é outra mentalidade”, disse, o atacante.

Assista à entrevista completa:

Leandro Carvalho teve interesse do Remo e do Paysandu no início do ano. Em uma rede social, o jogador demostrou interesse em retornar ao rival azulino, mas a negociação não foi concretizada. O atacante falou sobre a situação e afirmou que faltou interesse do clube alviceleste em contratá-lo e que o Paysandu ficou no passado.

“Eu sou profissional que vou procurar jogar o meu futebol. Sou muito grato à diretoria do Remo e a melhor forma de agradecer é dando alegrias. Sobre eles (Paysandu), acho que foi falta de vontade do clube, mas isso é passado. Hoje eu estou aqui para defender as cores do Remo. Sou grato a Deus, grato ao clube e se Deus quiser vamos subir”, finalizou.