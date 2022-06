Leandro Carvalho diz que vinda para o Remo teve influência da mãe: 'Quem me conhece sabe'; vídeo

A novela envolvendo a contratação do atacante Leandro Carvalho parece ter chegado ao fim, após o desembarque do atleta em Belém, mesmo sem a presença de representantes do Clube do Remo. Em entrevista exclusiva a OLiberal.com, o atleta falou sobre a carreira, a vinda ao Leão Azul e os problemas extracampo na carreira.

Em relação ao pedido da família, Leandro foi categórico ao revelar a existência de uma relação forte com o atual clube.

“Não só a minha mãe, como toda minha família pediu. Para quem me conhece de verdade sabe o carinho que eu tenho pelo Remo. Desde pequeno eu penso nisso. Meu primeiro treinador foi o Tucumã, naquela arena atrás do Baenão. Hoje eu retorno num posicionamento diferente, já profissional”, destaca.

Embora o clube ainda não tenha sacramentado a contratação, o atacante diz que está feliz com a nova casa e se mostra ansioso pela estreia. “A gente já vinha conversando sobre isso, é a realização de um sonho. Agora estou me sentindo muito feliz, muito disposto a entrar em campo, jogar e dar alegrias para o torcedor”, revela.