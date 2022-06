Tudo encaminhado! Remo aguarda a chegada de Leandro Carvalho para fechar com atacante ex-Paysandu

Tudo encaminhado para que Leandro Carvalho vista a camisa do Remo na Série C e Copa Verde 2022. A negociação entre Remo e Ceará-CE, que detém o passe do atacante paraense, avançaram e ele pode ser anunciado pela diretoria do Remo no decorrer desta semana. A informação foi confirmada por uma fonte do clube.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo.Recêêêba!

O jogador de 27 anos, estava no Náutico-PE e foi pouco utilizado no clube pernambucano, atuou em 18 partidas e marcou um gol. De acordo com informações do repórter João de Andrade Neto, do Globo Esporte Pernambuco, ele estava sendo aguardado para assinar a rescisão com o Náutico nesta terça-feira (14). Por outro lado, ele é esperado nesta quarta-feira (15), em Belém, para fechar com o Remo.

VEJA MAIS

Interesse antigo

A diretoria azulina negou, mas o clube estava atrás de um atacante para que pudesse suprir a saída de Ronald, que vai passar por cirurgia no joelho e não jogará mais nesta temporada. Atualmente o jogador vai lutar por uma vaga no time com Fernandinho, Bruno Alves, Rodrigo Pimpão e Netto, que fazem a posição pelos lados do campo.

O clube azulino teve interesse em Leandro Carvalho desde o início da temporada, mas o jogador teve proposta de disputar a Série B e acabou indo para o Náutico. Neste mesmo período o Paysandu também entrou na disputa pelo atacante, que se mostrou interessado em retornar ao Papão, clube que foi revelado, ainda mais pela chegada do meia Ricardinho ao clube bicolor, mas as negociações não avançaram com os rivais paraenses.

VEJA MAIS

Nova oportunidade

As conversas entre Remo e Leandro Carvalho reiniciaram. As tratativas seguiram na última semana, mas o tempo de contrato e também quem arcaria com o salário do jogador emperraram a negociação, porém, sem revelar valores, a fonte azulina informou que as conversas avançaram e as chances de fechar com o Leão Azul são grandes.

O clube azulino corre contra o tempo para fechar logo com Leandro Carvalho. A intenção da diretoria do Remo é que isso se concretize o quanto antes e a expectativa é ter o jogador no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), para que estreie já no domingo (19), contra o Altos-PI, no Baenão.