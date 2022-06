Na mira do Remo, atacante ex-Paysandu tem perfil nas redes sociais invadido com ofensas; veja

Disposto a contar com o atacante Leandro Carvalho até o final da Série C, o Clube do Remo vem acelerando as negociações com o jogador, que está atualmente emprestado ao Náutico-PE, mas pertence ao Ceará. Contudo, a especulação para a vinda do atleta acabou vazando entre os torcedores do antigo clube, e nas redes sociais o atacante vem recebendo uma enxurrada de críticas.

Até o presente momento, a contratação de Leandro Carvalho ainda não foi sacramentada, mas no Instagram, onde o atleta mantém um perfil, dezenas de torcedores do Paysandu fizeram comentários depreciativos em uma postagem resgatada do ano de 2020. Nela, torcedores chamam Leandro de 'Judas', entre outros adjetivos relacionados à suposta traição por vestir a camisa do maior rival.

O atacante de 27 anos é cria do Paysandu, foi revelado nas categorias de base e permaneceu no clube bicolor entre os anos de 2014 e 2017. Considerado um grande talento, acabou perdendo espaço devido aos problemas extra-campo. Desde então teve passagens por Penapolense-SP, Botafogo-RJ e Ceará-CE, além de América-MG e Al-Qadisiya, da Arábia Saudita. Este ano foi emprestado ao Náutico-PE, onde atuou por 18 vezes e marcou apenas um gol.