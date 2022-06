Remo e Leandro Carvalho: salário, tempo de contrato e cláusula extracampo; saiba mais da negociação

O Remo está em negociação com o atacante paraense Leandro Carvalho. O jogador, que é cria da base do Paysandu, está emprestado ao Náutico-PE, mas pertence ao Ceará-CE, clube que paga seu salário em parceria com o time pernambucano - algo em torno de R$120 mil mensais. Essa é uma das situações em que o Remo tenta um acordo, além do tempo de contrato e uma possível cláusula para se respaldar de problemas extracampo.

Em contato com uma fonte azulina, a reportagem apurou que o Remo monitora o atleta desde o ano passado. Leandro Carvalho quase fechou com o Paysandu no início da atual temporada, porém as negociações não avançaram e o atacante foi apresentado no Náutico-PE. No atual cenário, o Remo busca pagar a metade do salário mirando um contrato até o final da Série C, que termina no início de outubro. Porém há, aí, um entrave: ficariam pendentes os meses de outubro e novembro, que é o tempo do empréstimo atual dele com o Náutico, que disputa a Série B nacional.

As tratativas continuam entre o staff do jogador e a diretoria azulina, que pretende fechar esse negociação ainda esta semana. Um ponto em que o clube paraense estuda é colocar uma possível cláusula contratual sobre o comportamento do atleta extracampo, que colecionou polêmicas desde a época em que esteve no Paysandu.

Leandro Carvalho, de 27 anos, é natural de Belém e iniciou a carreira na base do Paysandu. Passou também pelo Penapolense-SP, Botafogo-RJ e Ceará-CE, além de América-MG e Al-Qadisiya, da Arábia Saudita. Na atual temporada o atacante e atuou em 18 partidas e marcou apenas um gol pelo Timbu.