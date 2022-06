Assista aos gols do atacante especulado no Remo Leandro Carvalho, ex-Paysandu; vídeo

Como informado pela equipe de O Liberal, o atacante paraense Leandro Carvalho, revelado pelo Paysandu, está sendo especulado no Remo. O jogador de 27 anos está no Náutico, que disputa a Série B do Brasileiro, por empréstimo do Ceará. Confira alguns gols mais bonitos da carreira do jogador.

Pelo rival azulino, o Paysandu, Leandro Carvalho conquistou a Copa Verde e o bicampeonato do Campeonato Paraense. Em 55 partidas pelo Bicola, Leandro balançou as redes oito vezes. O jogador também vestiu as camisas de Botafogo, Tuna Luso, Penapolense, América-MG e Al Qadisiya-ARA.