Revelado no Paysandu, Leandro Carvalho pode acertar com o Remo para a Série C

O atacante Leandro Carvalho, revelado nas categorias de base do Paysandu, pode acertar com o maior rival bicolor, o Remo, para a sequência da Série C do Brasileirão. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (10) pelo diretor de futebol do Náutico, Roberto Selva, em entrevista exclusiva a O Liberal.

VEJA MAIS

De acordo com o dirigente do clube pernambucano, o passe do atacante, que defende o Timbu desde o início da temporada, pertence ao Ceará. O acordo, portanto, está sendo acertado entre o clube de Fortaleza e o Leão Azul. O Náutico não participa do negócio.

Caso o contrato do atleta com o Ceará seja rescindido, o jogador poderá atuar pelo Leão assim que chegar. No entanto, caso Leandro chegue a Belém por empréstimo, a estreia com a camisa azulina só poderá ocorrer no dia 18 de julho, data que a janela de transferências das Séries A e B será aberta.

Com a camisa do Timbu, Leandro participou de 18 jogos, mas marcou apenas um gol e deu duas assistências.

No início da passagem por Recife, Leandro fez várias partidas como titular pelo alvirrubro. No entanto, após uma suspensão na partida contra o Guarani, o jogador tem tido poucos minutos dentro de campo, chegando até a não ser relacionado para algumas partidas.

Leandro Carvalho foi revelado nas categorias de base do Paysandu (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

No início do ano, Leandro chegou a ser cogitado no Paysandu, clube onde foi revelado e defendeu durante duas temporadas. No entanto, ambas as partes não chegaram a um acordo na questão salarial. O atacante paraense chegou a postar em uma live que retornaria ao clube, caso o Papão contratasse um amigo - o meia Ricardinho, um dos reforços bicolores para este ano.

VEJA MAIS

Pelo Paysandu, Leandro Carvalho conquistou a Copa Verde (2016) e o bicampeonato estadual (2016 e 2017) e fez 55 partidas, marcando oito gols. Em 2021, Leandro Carvalho esteve emprestado do Ceará ao América-MG, onde fez 11 partidas e não marcou gols. Na carreira, além do Papão, o atacante esteve no Botafogo-RJ, Tuna Luso, Penapolense-SP, América-MG e Al Qadisiya-ARA.

'Limpa' Bicolor

Desde que os boatos de uma possível transferência para o Remo começaram, Leandro fez questão de tirar vestígios da sua passagem pelo Paysandu nas redes sociais. O jogador passou a seguir o perfil do Leão Azul e não segue a conta do Papão.