Meia do Paysandu, Ricardinho fala sobre a relação com Leandro Carvalho; assista

O programa Último Lance de segunda-feira (24) recebeu duas das principais contratações da dupla Re-Pa para esta temporada: o meia Ricardinho do Paysandu e o atacante Bruno Alves do Remo. Entre os diversos temas, o atleta bicolor falou sobre a ligação com o atacante ex-Papão Leandro Carvalho e a identificação com a camisa 8.

Leandro Carvalho:

"O Leandro é um menino do bem. Mas tem muitos vícios de cultura, pela maneira como foi criado. Cresce com a responsabilidade de ganhar dinheiro no futebol para ajudar a família e a acaba se perdendo. Vive várias experiências, mas quando se dá conta, já passou um tempo. É novo ainda, tem tudo para arrebentar. Torço e oro para que venha entregar o melhor dele, onde estiver. É um talento fantástico".

Indentificação com o n° 8:

"Começou lá no Ceará, depois que o Sérgio Soares me recuou para jogar como volante. Tivemos uma arrancada muito boa e quase subimos para a Série A. A partir dali, começou-se a criar pelo número essa identidade, R8. É um número que gosto e me identifico. De outros jogadores que passaram por aqui, o Sandro Goiano que passou por aqui, teve uma linda história pelo clube"