Saiba quantas goleadas Paysandu e Remo já aplicaram na história da Série C; veja os números

Paysandu e Remo estão no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C e possuem os dois melhores ataques da competição, o Paysandu com 18 gols marcados e o Remo com 16, em nove partidas disputadas. Nesta edição Papão e Leão já golearam adversários e separamos as goleadas aplicadas pela dupla Re-Pa em partidas da Série C..

A equipe de O Liberal usou o critério de vitórias de Papão e Leão por três gols ou mais de diferença em toda a história da Série C. Na atual temporada foram três goleadas, duas do Paysandu diante do Atlético-CE e Botafogo-SP e uma do Remo, contra o Campinense-PB, além dos clubes terem atacantes brigando pela artilharia, com Marlon pelo Papão com cinco gols, e Brenner, com quatro gols pelo Leão.

O clube alvicelete possui 13 participações na Série C, inclusive já teve o artilheiro da competição em duas oportunidades, a primeira em 1987 com o jogador Manelão, com sete gols e a última com Bruno Rangel, em 2010, com oito gols. Na história da Terceirona o Papão goleou 12 vezes, a maior delas ocorrendo diante do Imperatriz-MA, em 2020, na Curuzu.

Pelo lado azulino da Avenida Almirante Barroso, foram oito participações na Série C do Brasileiro, mas o clube não teve artilheiros da competição. Na história da Terceirona o Leão Azul aplicou sete goleadas. A maior delas contra o Imperatriz-MA, na temporada 2020, no Mangueirão.

Veja a lista de maiores goleadas da Série C

América-MG 9 x 0 Jataiense-GO – 2006

Santa Inês-MA 8 x 0 Tocantins-MA – 2002

Tupi-MG 8 x 1 Avaí-SC – 1997

Joinville 8 x 1 Mogi Mirim-SP – 2017

Brusque-SC 1 x 8 Volta Redonda-RJ - 2020

Veja a lista de goleadas da dupla Re-Pa na Série C

Série C - PAYSANDU

1987 - Sem goleadas

1990 - Sem goleadas

2007 - Sem goleadas

2008 - Sem goleadas

2009 - Sem goleadas

2010

Paysandu 6 x 2 Rio Branco-AC

2011

Paysandu 5 x 0 Araguaína-TO

2012

Paysandu 5 x 1 Treze-PB

Paysandu 4 x 0 Salgueiro-PE

2014

Paysandu 3 x 0 CRB-AL

CRAC-GO 0 x 3 Paysandu

Paysandu 4 x 1 Mogi Mirim-SP

2019

Payssandu 4 x 0 Atlético-AC

2020

Paysandu 6 x 1 Imperatriz-MA

Imperatriz-MA 0 x 3 Paysandu

Paysandu 3 x 0 Ferroviário-CE

2021 - Sem goleadas

2022

Payssandu 5 x 0 Atlético-CE

Paysandu 4 x 1 Botafogo-SP

SÉRIE C - REMO

2005 - Remo foi campeão o campeão da competição

Remo 4 x 0 São Raimundo-RR

Remo 4 x 1 Tocantinópolis-TO

2008

Remo 4 x 0 Progresso-RR

Remo 3 x 0 Holanda-AM

2016 - Sem goleadas

2017 - Sem goleadas

2018

Remo 3 x 0 Juazeirense-BA

2019 - Sem goleadas

2020

Remo 5 x 0 Imperatriz-MA

2022

Remo 4 x 0 Campinense-PB