Em boa fase, atacante Marlon fala sobre chances de acesso do Paysandu: 'Grande favorito'

O atacante Marlon foi o destaque do Paysandu na vitória por 2 a 1 em cima do Ferroviário-CE, no último domingo (5), pela Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador marcou os dois gols do Papão e teve uma boa atuação dentro de campo. Com isso, ele é um dos artilheiros da competição, com cinco marcações. Sobre a boa fase, o atleta ressaltou que trabalhou muito para isso.

“Acho que é o trabalho que vem sendo feito desde o começo no ano, na pré-temporada. Trabalho muito com humildade desde que cheguei aqui e estou colhendo os frutos e só tenho a melhorar”, declarou o atacante.

Com o resultado, o Paysandu é o atual vice-líder da Série C, com 18 pontos, dois a menos que o primeiro colocado, Mirassol-SP. Sobre o atual momento do Papão, Marlon disse que o time tem chances de conquistar o acesso.

“Vejo [o Paysandu] como um grande favorito ao acesso [à Série B]. A gente vem falando que [o time] está forte e a cada jogo estamos mostrando isso, fazendo grandes partidas, conseguindo bons resultados, espero que no final dê tudo certo. Todo mundo está acreditando nesse acesso. Acredito que a torcida está empolgada com as atuações da equipe”, ressaltou o jogador.

O próximo adversário do Papão é o Botafogo-PB, que está com 17 pontos e, até o momento, é um dos times que brigam diretamente pela classificação. Marlon reconheceu que a equipe paraibana pode dar trabalho, mas ressaltou que com a torcida a seu favor, Paysandu deve ser superior.

“É um adversário complicado, ano passado a gente se complicou com eles. Todos os jogos são difíceis em se tratando de Série C, que é um campeonato muito duro. Mas a gente tem que levar em consideração que vamos jogar em casa e usar a nossa força”, afirmou o atacante.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)