Técnico Márcio Fernandes elogia poder defensivo e cita ataque diante do Ferroviário: 'foi letal'

Após a vitória bicolor por 2 a 1, fora de casa, contra o Ferroviário-CE, o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, avaliou o desempenho da equipe diante do clube cearense. O comandante bicolor gostou muito do sistema defensivo, que conseguiu suportar a pressão, além do ataque, que ele batizou como “letal”.

“Defensivamente estivemos bem, não foi um dos nossos melhores jogos, mas nossa equipe foi letal. Tivemos algumas partidas em que fomos superiores, perdemos muitos gols e hoje não, jogamos com inteligência e na hora de atacar fizemos os gols”, disse.

Concluída a metade das partidas na primeira fase, o técnico bicolor avalia a equipe com “espírito vencedor”, cita a força do grupo e que o time está em um caminho interessante na competição.

“O espírito desde que chegamos no Paysandu é um espírito vencedor. Jogadores que aceitaram a ideia do jogo, isso entrou na cabeça e dentro ou fora de casa jogamos para vencer. Às vezes acontece do nosso jogo não fluir tão bem, mas o importante é que a equipe está demostrando uma superação muito grande. Perdemos três jogadores para esta partida, mesmo assim a equipe se manteve em um nível bom”, falou.

Márcio Fernandes foi questionado sobre a sequência de três vitórias consecutivas e o quanto isso é importante para o ambiente. Para o comandante alviceleste, o período é de calmaria e os resultados positivos impactam diretamente na confiança da equipe.

“[Três vitórias seguidas] significa que temos um grupo forte, isso não dá certeza de nada, mas nos dá uma confiança grande, pois estão saindo jogadores importantes e os que entram estão mantendo o nível, mas temos que continuar nessa ‘batida’, é um campeonato difícil, onde vestimos uma camisa pesada como a do Paysandu e temos que estar sempre vencendo”, finalizou.