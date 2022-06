Torcedor do Paysandu pede iFood no estádio e bicolores se divertem; vídeo

Um momento chamou a atenção dos torcedores do Paysandu, presentes no Estádio Presidente Vargas, na noite deste domingo (5). Durante a vitória bicolor por 2 a 1, sobre o Ferroviário, um bicolor recebeu comida pelo iFood e os companheiros alvicelestes, presentes no local, se divertiram com o momento:

