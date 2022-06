Narradora comemora vitória do Paysandu e revela recado da mãe: 'Vai subir pra Série B'

A narradora Milla Garcia, do DAZN - que detém os direitos de transmissão da Série C do Brasileirão - comemorou a vitória bicolor, na noite deste domingo (5), sobre o Ferroviário. Além disso, aproveitou para revelar um recado da mãe, no Twitter que, segundo Milla, afirmou que o Papão vai subir para a Segundona:

O Paysandu volta a campo no domingo que vem, dia 12, às 19h, contra o Botafogo-PB, na Curuzu. A partida, que é válida pela nona rodada da Série C, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.