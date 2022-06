Com show de Marlon, Paysandu vence o Ferroviário fora de casa e é vice-líder da Série C

No retorno ao time, o atacante Marlon teve uma noite mágica em Fortaleza (CE). O Paysandu venceu o Ferroviário-CE pelo placar de 2 a 1, neste domingo (5), no Estádio Presidente Vargas, com dois gols do atacante Marlon, somou três pontos importantes e alcançou a vice-liderança da Série C com 18 pontos conquistados.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

O Papão conquistou a primeira vitória fora de casa no Brasileirão e veio em grande estilo, contra o Ferrin, e com Marlon brilhando em terras cearenses. Marlon retornou à equipe, após cumprir suspensão diante do Manaus-AM e mostrou os motivos de ser considerado uma peça importante na equipe do técnico Márcio Fernandes.

VEJA MAIS

O jogo

A equipe bicolor começou atrás, com o Ferroviário em cima, buscando mais o jogo e tendo oportunidades de marcar, pois o goleiro Thiago Coelho fez boas defesas, salvando o Papão. Mas aí apareceu o atacante Marlon, que em um contra-ataque pela esquerda, Patrick Brey chutou cruzado, o goleiro Jonathan rebateu nos pés de Marlon, que chutou forte e fez a festa com a torcida do Papão, que compareceu em grande número, 1 a 0, aos 19 minutos da primeira etapa.

Assista ao primeiro gol bicolor

Chamou o adversário

Com o gol, o Paysandu recuou e chamou o adversário para o seu campo de defesa. O clube cearense tentava as jogadas principalmente com Wagninho e Maicon Assis, que desperdiçou duas grandes chances de deixar tudo igual antes do intervalo. O Paysandu tentava as jogadas com lançamentos buscando a velocidade de Marlon, mas a primeira parte do jogo terminou com vantagem alviceleste.

Retorno

Na volta para a segunda etapa, o técnico Roberto Fonseca, do Ferroviário, mexeu na equipe e colocou o time cearense para frente. O goleiro Thiago Rodrigues voltou a aparecer na partida fazendo milagres e o Paysandu tentando encaixar um contra-ataque.

Deu gás na equipe

Com as entradas de Gabriel Davis no posto de Robinho e Danrlei no lugar de Pipico, o Paysandu ganhou em velocidade e começou a pisar mais no campo adversário e controlou o ímpeto do Ferroviário. Aos 23 minutos, brilhou a estrela de Marlon, o jogador recebeu a bola na esquerda, tirou a marcação e achou um passe para José Aldo, que cruzou para o próprio Marlon chegar de chapa, mandando no contrapé do goleiro, assinalando o segundo do Papão.

Assista ao segundo gol do Papão

Pênalti

Com o gol o time nordestino foi desesperado ao ataque, mas o goleiro Thiago Coelho apareceu novamente com intervenções precisas. Aos 39 o zagueiro Genílson derrubou Edson Cariúns na área e o árbitro assinalou a penalidade para o Ferroviário. O próprio atacante cobrou e marcou o gol do time cearense, diminuindo o marcador.

Assista ao gol do Ferroviário

Pra cima

Na reta final a equipe do Ferroviário foi toda para frente e encurralou o Paysandu, mas a defesa bicolor conseguiu segurar o resultado positivo e saiu do Estádio Presidente Vargas comemorando a conquista dos três pontos.

Panorama

Com a vitória o Papão é o vice-líder com 18 pontos, um a menos que o Mirassol-SP, que lidera a Série C e o Ferroviário caiu para a 12ª posição com 12 pontos. O próximo compromisso do Ferrin será contra o Altos-PI, no domingo (12), fora de casa. Já o Papão recebe o Botafogo-PB, também no domingo (12), às 19h, na Curuzu, em Belém.

Ficha técnica

Local: Estádio Presidente Vargas – Fortaleza (CE)

Data: 05.06.2022

Horário: 19h

Árbitro: Paulo Henrique de melo Salmazio – (MS)

Auxiliares: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Cícero Alessandro de Souza (MS)

Quarto árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

Cartões amarelos: Alemão, Wagninho e Maicon Assis (FER); Lucas Costa, Mikael e Danrlei

Gols: Marlon (19’/1T) e (23’/2T) PAY; Edson Cariús (39’/2T)

Ferroviário: Jonathan; Yuri (Lionn), Vitão, Éder Lima e Emerson; Alemão, Natan (Breno), Wagninho (Mateus Anderson), Dudu, Maicon Assis e Edson Cariús. Técnico: Roberto Fonseca.

Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Lucas Costa, Genílson e Patrick Brey; Mikael (Bruno Leonardo) e João Vieira; José Aldo (Marcelinho), Marlon (João Paulo), Robinho (Gabriel Davis) e Pipico (Danrlei). Técnico: Márcio Fernandes.