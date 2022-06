Com três vitórias seguidas, Paysandu pode assumir liderança da Série C na próxima rodada; entenda

A vitória sobre o Ferroviário colocou o Paysandu na parte de cima da Série C, mais precisamente a dois pontos do líder, o Mirassol. Mais do que fixar-se no topo, os bicolores conseguiram um feito inédito na competição. Pela primeira vez em nove rodadas, o Papão conseguiu engatar uma sequência de três vitórias, com chances reais de assumir a liderança da competição na próxima rodada.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A matemática da liderança requer dois elementos: vencer a próxima partida e torcer por um tropeço do Mirassol, que vai até o Rio Grande do Norte enfrentar o ABC. O clima de otimismo na Curuzu é dos melhores e, jogando em casa, a situação é ainda melhor. Ao todo, são cinco partidas mandadas na Curuzu onde o time não conhece a derrota.

SAIBA MAIS



Desde que estreou em casa, o Paysandu conquistou quatro vitórias e um empate, fato que lhe rendeu o respeito e até um certo receio dos adversários que vêm à Curuzu. Em campo, o time do técnico Márcio Fernandes tem mostrado entrosamento e letalidade. Contra o Ferroviário, a estrela do atacante Marlon brilhou novamente e o agraciou com dois gols, que o colocaram na condição de artilheiro do time na Série C, com cinco gols marcados. Além disso, o Paysandu conta com as ascensão de Danrlei, o outro atacante com oito gols na temporada.

Numericamente, o Paysandu também tem em sua conta o fato de ser o ataque mais ofensivo da Série C, com 18 gols marcados, e ter sofrido apenas três gols nas partidas disputadas em Belém. Assim, o site Chance de Gol aponta uma probabilidade de classificação dos bicolores na casa dos 94,5%, contra 0,02% de queda para a Série D. A próxima partida do Paysandu acontece no dia 12 de junho, a partir das 19 horas, na Curuzu.