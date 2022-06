CBF libera grana e Remo e Paysandu receberão quase meio milhão de reais

Nesta terça-feira (8), todos os representantes dos clubes que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro, estiveram reunidos com membros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A pauta era o aporte financeiro aos clubes da Terceirona e conseguiram sensibilizar a entidade.

Cada clube da Série C receberá R$ 400 mil, totalizando o valor de R$ 8 milhões. O presidente do Remo, Fábio Bentes e do Paysandu, Maurício Ettinger, participaram da reunião e gostaram do que foi apresentado pela entidade que comanda o futebol nacional.

“A reunião foi muito boa, cada clube vai receber o valor de R$400 mil. É um valor importante, para manter nossos compromissos em dia”, disse o presidente do Remo, Fábio Bentes.

Pelo lado bicolor, Maurício Ettinger avaliou a reunião como fundamental para as equipes e citou a importância do valor aos cofres bicolores.

“Vamos receber R$400 mil, uma quantia importante para complementar o orçamento do Paysandu nesta primeira fase da do Brasileiro!”, falou, Etinger.

Logística e arbitragem

Os clubes reclamaram das logísticas e de erros de arbitragens. Segundo o presidente do Leão Azul, é um ponto que precisa ter um pouco mais de cuidado pela instituição.

“Falamos sobre problemas de arbitragem que tiveram na competição e dificuldade com voos. Eles ficaram de melhorar isso”, comentou, Bentes.

O mandatário do Papão, Maurício Ettinger falou de alguns pedidos dos clubes à CBF, que pretende atendê-los.

“Conversamos sobre melhorias na logística das viagens, com possibilidade de diária extra quando precisar, além na melhoria na questão da arbitragem”, falou, Ettinger.

Avaliações

O mandatário bicolor, Maurício Ettinger, comentou sobre a essa nova diretoria da CBF a afirmou que os clubes foram muito bem recebidos por todos.

Pelo lado remista, Fábio Bentes citou esse novo momento em que a CBF vive a gostou da nova gestão.

“Todos os clubes foram bem recebidos. Essa nova gestão da CBF possui uma forma diferente de tratar as coisas”, finalizou.