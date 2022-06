Série C: com dupla Re-Pa, veja como ficariam os quadrangulares se a primeira fase terminasse hoje

Remo e Paysandu chegaram à metade da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C dentro do G8. O Papão é o vice-líder com 18 pontos, já o Leão é o quinto colocado com 16, tendo a dupla Re-Pa os melhores ataques da competição. Se a primeira fase terminasse hoje, Remo e Paysandu estariam em grupos opostos no quadrangular final.

Após nove rodadas, o Brasileiro Série C vive um momento importante, em que clubes podem desgarrar e já garantir a classificação, porém, mais nove rodadas ainda terão pare decidir os oito classificados e definir os dois quadrangulares, que serão jogados entre os dias 20 de agosto e 25 de setembro. Veja como ficariam os grupos da próxima fase da competição.

O grupo 1 seria composto pelos times que estão na 1ª, 4ª, 5ª e 8 posições e o grupo 2 por equipes que ocupam a 2ª, 3ª, 6ª e 7ª colocações, realizando jogos de ida e volta, com os dois primeiros de cada grupo conquistando o acesso à Série B e o primeiro de cada realizam a grande final.

Se terminasse a primeira fase hoje, os grupos estariam assim

Grupo 1 : Mirassol-SP, Botafogo-PB, Remo e São José-RS. (Com Mirassol e Botafogo-PB fazendo ó último jogo em casa).

: Mirassol-SP, Botafogo-PB, e São José-RS. (Com Mirassol e Botafogo-PB fazendo ó último jogo em casa). Grupo 2: Paysandu, ABC-RN, Figueirense-SC e Volta Redonda-RJ. (Com Paysandu e ABC-RN fazendo o último jogo em casa).

Lembra?

Na temporada 2020 Remo e Paysandu disputaram a Série C e conquistaram a classificação para a próxima fase. Naquela temporada a fórmula de disputa era por regiões. O Leão terminou a fase na segunda colocação e o Paysandu em quarto, ficando no mesmo grupo do quadrangular final, ao lado de Londrina-PR e Ypiranga-RS. A disputa terminou com o Remo garantindo o acesso ao lado do clube paranaense.