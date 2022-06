Depois de cinco jogos sem marcar, atacante do Remo quebra o silêncio: 'O gol dá confiança'.

Dos 16 gols marcados pelo Remo nesta Série C, o atacante Brenner foi responsável por quatro deles, o último contra o Campinense. A efetividade do atleta, no entanto, andava meio fora de forma. Antes da vitória sobre o último adversário, fazia cinco jogos que o atacante não balançava as redes. Um fato que já o incomodava e rendeu até cobrança de familiares.

Contra o Campinense, os azulinos tiveram a melhor exibição na Série C. O momento ideal para quem vive dentro das área. Assim, aos 20 do segundo tempo Brenner quebrou um jejum que já durava cinco partidas e chegou ao quarto gol na competição. Em entrevista coletiva, o atacante explica, inclusive, que o gol soou como um presente de aniversário para alguém muito especial: o pai.

"No outro dia, após o jogo, era aniversário do meu pai, dia 7. E ele tinha pedido um gol de presente. E quando fiz o gol eu bati palmas para ele. Foi num momento bom, né? Já estava há uns joguinhos sem fazer gols. Em outros eu joguei bem, mas não estava marcando. Isso dá confiança", revela. Apesar da vitória maiúscula em casa, Brenner admite que o Remo tem outras prioridades para ajustar.

"Na série C a gente não pode perder pontos em casa. Time que quer subir, brigar lá em cima, tem que buscar sempre a vitória. É isso que estamos fazendo e esse reflexo pode ser visto dentro de casa. Agora estamos trabalhando esse outro lado, que é fora de casa, onde escorregamos algumas vezes. Por isso queremos os três pontos do Volta Redonda", acrescenta.

Jogando fora de casa, o Remo conquistou apenas uma vitória e três derrotas. E neste sábado os azulinos duelam contra o Volta Redonda, pela 10ª rodada, a chance perfeita para o time dar o salto desejado pelo atacante. "Ainda mais sendo um jogo fora de casa, onde somos cobrados por isso. O time deles é muito forte, nos darão dificuldade. Agora, independente disso queremos engatar a terceira vitória, chegar ao G4 e olhar a liderança do campeonato", encerra.