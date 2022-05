Sem marcar há cinco jogos, atacante do Remo é cobrado pela torcida; entenda

O principal reforço no setor ofensivo do Remo está há cinco jogos sem marcar gols. Aposta ofensiva da equipe, o atacante Brenner vem tendo boas atuações, mas o calibre da chuteira tem andado um tanto desfalcado, deixando a torcida azulina apreensiva. Na vitória contra o Floresta não foi diferente.

O camisa 9 do Remo foi escalado ao lado de Rodrigo Pimpão, com quem formou boa dupla de ataque na equipe do Botafogo-RJ. Mesmo assim, com o passar dos minutos a movimentação do atleta não foi satisfatória e aos 27, o técnico Paulo Bonamigo já havia trocado dois dos atacantes escalados. Saíram Brenner e Pimpão, para os lugares de Vanílson e Bruno Alves.

Só assim o time pode cantar vitória, enquanto a torcida já ficava impaciente. Não para menos, o principal atacante do time está há cinco jogos sem balançar as redes. A última vez em que Brenner comemorou um gol foi na vitória sobre o Confiança, na quarta rodada. Desde então o atacante azulino vem tropeçando em campo.

Ao longo de 23 jogos na temporada, Brenner marcou 9 gols, média de 0,39 gols por partida, sendo ainda um dos artilheiros do time na competição, com três tentos assinados. Mas para uma competição de pontos corridos e calendário curto, o Remo precisa de maior ofensividade e aos poucos o técnico Paulo Bonamigo vem testando os demais candidatos à vaga de titular.

Na posição de Brenner, o treinador conta uma série de opções, como Fernandinho, Vanílson, Bruno Alves, Ronald. No próximo desafio da equipe, o Remo pode ter algumas alterações importantes no esquema tático e a posição do atacante, que vive de fazer gols, é cada vez mais incerta no tabuleiro do técnico Paulo Bonamigo.