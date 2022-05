Autor de golaço, atacante do Remo analisa vitória e pensa no Campinense; vídeo

Até o início do segundo tempo, a partida entre Clube do Remo e Floresta encontrava-se morna, sem lances de perigo. A troca de passes acontecia o tempo inteiro, sem qualquer efetividade mais aguçada. Quando o técnico Paulo Bonamigo resolveu escalar Bruno Alves, o Remo havia ganhado uma cobrança de falta, que o próprio atacante pediu para bater. Saia ali o gol que abriu caminho para a vitória por 2 a 1 e o retorno ao G8 da Série C.

Bruno Alves entrou no lugar de Rodrigo Pimpão aos 12 do segundo tempo, ajeitou a bola para cobrança de falta e mandou um torpedo de longa distância, atingindo em cheio o ângulo esquerdo do goleiro Marcão. Com o placar favorável, o Remo se transformou em outra equipe, muito graças à atuação do atleta, que ao lado dos companheiros, entre eles Ronaldo, o outro atacante que deu velocidade ao time, o Remo saiu de campo vitorioso e dormiu na quinta posição da Série C.

"Foi um jogo muito importante, pois sabíamos das dificuldades que teríamos em campo. Graças a Deus conseguimos esses três pontos que nos trouxeram até a parte de cima da tabela", avalia Bruno Alves, novamente decisivo e uma vitória azulina. O atleta foi bastante festejado pela torcida ao final do jogo. Além de colocar fogo na partida, Bruno foi decisivo na criação do time, pressionando o adversário do campo de defesa e obrigando-os a sair para o jogo.

Veja o comentário de Bruno Alves ao final da partida contra o Floresta-CE:

Ao final, o Remo garantiu a quinta posição, com 13 pontos. O técnico Paulo Bonamigo elogiou a postura do atacante, que havia marcado seu último gol no dia 22 de março, diante do Caeté, pelo Campeonato Paraense. Bruno tem sete gols na temporada em 24 partidas disputadas. Depois de marcar o primeiro pela Série C, o atacante já mira as partes mais elevadas da tabela e o compromisso pela nona rodada, na próxima segunda-feira, em Belém. "Vamos focar contra o Campinense para manter essa pegada", encerra.