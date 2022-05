Remo: Preso por não pagar pensão, Erick Flores é solto e volta a Belém

O meia Erick Flores, do Remo, que estava preso pelo não pagamento de pensão alimentícia, foi solto neste final de semana. O jogador, que estava detido em uma penitenciária de Erechim, interior do Rio Grande do Sul, já está de volta a Belém. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino, o jogador será reintegrado ao elenco na segunda-feira (30).

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

De acordo com a fonte, Erick Flores entrou em um acordo com a Justiça para o pagamento de cerca de R$ 250 mil de pensão alimentícia. O acordo foi costurado pela própria defesa do jogador e não teve envolvimento de advogados do Remo.

VEJA MAIS:

A tendência é que Erick siga uma "vida normal" dentro do clube, após o incidente. Na segunda, o jogador participará de um treinamento, junto com atletas que não foram relacionados para a partida contra o Floresta-CE, pela Série C. A ideia é que o meia recupere parte do condicionamento físico, perdido no período em que esteve preso.

Entenda o caso

Erick Flores teve a prisão decretada pela 3ª Vara da Família do Foro Regional de Jacarepaguá (RJ). Esta é a segunda vez em que o atleta é detido pelo não pagamento da pensão. A primeira ocorreu em 2020, quando defendia a equipe do Volta Redonda-RJ. Na ocasião, um acordo foi feito e o jogador foi liberado.

Enquanto esteve preso, o Remo prestou apoio à atual esposa do jogador e ao filho mais novo, que vivem com Erick em Belém. O meia chegou ao clube em 2021. Com a camisa azulina, Erick Flores realizou 45 partidas pelo Leão, marcou seis gols e conquistou os títulos da Copa Verde 2021 e também do Campeonato Paraense 2022.