Bonamigo cita 'coração e entusiasmo' do Remo e elogia atuações de Bruno Alves e Fernandinho

Uma boa vitória e mais três pontos importantes na conta do Remo na Série C. Pelo menos é o que avalia o técnico azulino Paulo Bonamigo. Em entrevista coletiva após a partida contra o Floresta-CE, neste domingo (29), no Baenão, o treinador remista exaltou o elenco e elogiou as atuações Bruno Alves e Fernandinho, autores dos gols do Leão.

"Foi uma partida difícil. Tivemos o controle do jogo no início, mas não tivemos eficácia. O segundo tempo começou complicado até o gol do Bruno [Alves]. Fomos, na parte final, mais coração e entusiasmo. Queria destacar também o Fernandinho pelo esforço. Ele pode não ter feito uma partida perfeita tecnicamente, mas se entregou e foi premiado com o gol no final", avaliou Bonamigo.

A vitória contra o Floresta por 2 a 0 colocou o Leão de volta no G8 da Série C. A equipe azulina "dorme" na 5ª colocação, mas pode perder uma posição nesta segunda-feira (29), dependendo do resultado da partida entre Paysandu e Manaus, que ocorre na Curuzu.

Apesar dos elogios a Bruno Alves e Fernandinho, quem mais foi citado por Bonamigo na entrevista foi o atacante Ronald. O treinador do Remo elogiou, mais uma vez, a boa atuação da revelação da base azulina e explicou o motivo pelo qual o garoto é "preterido" em algumas partidas.

"Quando a gente trabalha com um jogador jovem, sempre temos que oportunizar ele na equipe. No estadual, ele [Ronald] já nos ajudou bastante. Mas, como vestir a camisa do Remo é algo de muita responsabilidade, é normal alguns jogadores mais jovens sentirem o peso. Apesar disso, eles nunca fogem dos nossos planos", disse.

A próxima partida do Remo será na segunda-feira (6), contra o Campinense, no Baenão, pela nona rodada da Série C.