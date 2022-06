Série C chega na metade da primeira fase e Remo e Paysandu seguem superiores à 2020; entenda

Após nove rodadas de disputa, a Série C chega na metade da primeira fase e as campanhas de Remo e Paysandu garantem os times na parte de cima da tabela. Na última vez em que os dois times estiveram juntos na competição, coube ao Leão Azul o acesso à Série B, enquanto o Lobo chegou perto, mas acabou desclassificado na fase final.

Levando em consideração a campanha de cada um, na edição do ano retrasado, o Clube do Remo chegou à 10ª rodada com exatos 16 pontos, o mesmo do atual momento. Naquele ano, os azulinos construíram uma campanha com quatro vitórias, quatro empates e uma derrota, enquanto na atual temporada foram cinco vitórias, um empate e três derrotas. Com um ataque mais efetivo e a defesa mais vazada, o saldo de gols de dois anos atrás estava em 4 positivo, enquanto este ano o número chega a sete.

Do outro lado da Almirante Barroso, o retrospecto de dois anos atrás estava nitidamente inferior à esse. Em nove jogos, os bicolores haviam conquistado 11 pontos, em três vitórias, dois empates e quatro derrotas, uma delas para o maior rival. Neste ano o clássico foi disputado na nona rodada e o Remo venceu por 3 a 2.

No entanto, em relação à campanha deste ano, pode-se dizer que o Paysandu tem tudo para superar a marca anterior. Naquele ano o Papão não subiu, pois classificou-se para a fase final e no grupos dos quatro melhores, acabou ficando em último, atrás de Ypiranga, Londrina e Remo.

Este no, contudo, o Papão está bem acima da média anterior. O time é o atual vice-líder da competição e soma 18 pontos. Foram cinco vitórias, três empates e uma única derrota para o São José, na sexta rodada. Na época, o Papão havia começado a competição com Hélio dos Anjos no comando técnico e este passou o bastão para Matheus Costa e, por fim, João Brigatti, que conseguiu levar o time à fase final.

O único clássico Re x Pa programado para acontecer nesta edição está marcado para o dia 3 de julho, no estádio Evandro Almeida.