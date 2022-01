Após negociar retorno ao Paysandu, Leandro Carvalho é oficializado por clube da Série B

Fim da novela. O atacante paraense Leandro Carvalho, um dos alvos do Paysandu para esta temporada, foi anunciado pelo Náutico, para a temporada 2022. O jogador chegou a negociar um retorno ao Papão, clube em que foi revelado. O atacante será treinado pelo técnico também ex-bicolor Hélio dos Anjos.

Leandro Carvalho pertence ao Ceará, outro clube do nordeste brasileiro, e fechou com o Timbu para 2022. Leandro chegou a ser cogitado no Paysandu, clube onde foi revelado e defendeu durante duas temporadas, mas os clubes não chegaram a um acordo na questão salarial. O atacante paraense chegou a postar em uma live que retornaria ao clube, caso o Papão contratasse um amigo - o meia Ricardinho, um dos reforços bicolores para este ano.

Pelo Paysandu, Leandro Carvalho, de 26 anos, conquistou a Copa Verde (2016) e o bicampeonato estadual (2016 e 2017) e fez 55 partidas, marcando oito gols. Em 2021, Leandro Carvalho esteve emprestado do Ceará ao América-MG, onde fez 11 partidas e não marcou gols. Na carreira, além do Papão, o atacante esteve no Botafogo-RJ, Tuna Luso, Penapolense-SP, América-MG e Al Qadisiya-ARA.