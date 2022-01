Alvo do Paysandu, Leandro Carvalho deve reforçar clube carrasco bicolor e que tem técnico ex-Papão

A novela Leandro Carvalho e Paysandu deve ter um final infeliz para a torcida bicolor. Isso porque, segundo o GE de Pernambuco, o jogador está próximo de ser emprestado pelo Ceará ao Náutico, clube da Série B. Aliás, o Timbu é treinado pelo técnico ex-Papão Hélio dos Anjos.

De acordo com o site, Leandro Carvalho ainda está em processo de rescisão do empréstimo que o liga ao Al-Qadisiya, da Arábia Saudita. Resolvida a situação, o jogador deve assinar com o Náutico até o final de 2022, e disputar a Segundona pelo clube pernambucano.

O principal entrave da negociação entre Paysandu e Ceará foi a questão salarial. No Vozão, Leandro Carvalho aufere R$ 150 mil mensais, o que é um valor inacessível para o Paysandu. Sem condições para arcar, a proposta do Paysandu era de pagar metade do valor e o Vozão os outros 50%, o que não foi aceito pelo Ceará.

Pelo Paysandu, Leandro Carvalho, de 26 anos, conquistou a Copa Verde (2016) e o bicampeonato estadual (2016 e 2017) e fez 55 partidas, marcando oito gols. Em 2021, Leandro Carvalho esteve emprestado do Ceará ao América-MG, onde fez 11 partidas e não marcou gols. Na carreira, além do Papão, o atacante esteve no Botafogo-RJ, Tuna Luso, Penapolense-SP, América-MG e Al Qadisiya-ARA.